Sünoptik Kairo Kiitsak: eeloleva nädala jooksul on rohkem päikesepaistet

Neljapäeval liigub väike osatsüklon Baltimaade kohalt lõuna poole. Päeval sajab mandri kesk- ja idaosas mitmel pool lund ja lörtsi, lääne pool lörtsi ja vihma, õhtu poole sadu harveneb. Kohati on udu. On jäiteoht! Tuul on ennelõunal mandril nõrk ja muutliku suunaga, saartel puhub loode- ja põhjatuul 3–9, puhanguti kuni 12 m/s, pärastlõunal pöördub tuul kõikjal itta ja kirdesse ning puhub 3–9 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis +1...+4, Kesk-Eestis 0...+2, Ida-Eestis –2...0 kraadi.