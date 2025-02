Valgetähe pälvinud Mart Ruumet: ei usu, et täna tähistamiseks läheb. Mul on õhtul rahvatantsutrenn

Sõber avaldab, et Mardi kireks on vallutada mäetippe

„Mardi ettevõte Matogard toodab kasvumuldasid, müüb seda välismaale. Lätis on tal väga suur turg. Ta toodab mulda kõrgemal tehnoloogilisel tasemel, Mart nõuab üle Euroopa tarkust taga ja käib ise maaülikoolis õpetamas ja võtab sealt üliõpilasi enda juurde praktikale. Tema tehnoloogiaid käiakse Euroopast uurimas ja õppimas. Need on kõrgel teaduslikul tasemel ja hästi põhjendatud,“ hindab Argo sõbra ettevõtlikkust kõrgelt.

Ka Mättas rõhutab pere olulisust ja kaasatust, kus lapsed kõik töötavad Mardi ettevõtetes ja isegi lapselaste pildid on näha mullakottide etikettidel.

„Kogukonna elu edendamises moodustab Mart muljetavaldava tandemi abikaasa Katriniga, kumbki ilma teiseta ei funktsioneeri nii edukalt. Julgen öelda, et pool sellest autasust kuulub Katrinile,“ seab sõber õiglust jalule.

Argo räägib, et sõber on pärit Vastse-Kuustelt ja kohtas oma tulevase abikaasaga Räpina aianduskoolis õppides.

Kui Mart oli oma ühiskondlikust rollist rääkides tagasihoidlik, siis Argo kiidab sõpra vana õigeusu kiriku kogukonnale renoveerimise eest.

„Eelmisel suvel avasime välikäimla. Jaan Elgula ja Toomas Lunge käisid avamisel laulmas. Kirik on kogu aeg avalikus kasutuses, on palju kontserte, nii moodsa muusikaga, kui ooperit. Pulmigi on seal peetud. Oma Klaara-Manni puhkemajas on Mart korraldanud palju üritusi, mis avatud kogu rahvale,“ lisab Argo.

Argo kiidab Mardi suurt ajaloohuvi ja lugemust. „Ta on ju Lõuna-Eesti mees aga Randiväljale tulles peab küla ajalugu väga oluliseks ja koos samasuguse ajaloohullu Mait Laasiga mitmeid raamatuid välja andnud.“

Sõber räägib, et Mardil on üks vahva hobi reisida võimalikult paljudes maades nii, et saaks ronida kõrgemate tippude otsa.