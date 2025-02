Finantsekspert selgitab, kuidas lühiajaliste laenudega end mitte lõhki tõmmata

Intressimäär ja selle arvutamise metoodika

Väga oluline on aru saada, kas intressi arvutatakse laenujäägilt või ostusummalt. Tihti arvutatakse järelmaksude puhul intressi järelmaksusummalt ehk teisisõnu ostusummalt, mis tavaliselt tundub inimesele sobiv oma numbrilise väärtuse ja kuumakse poolest, kuid tegelikkuses on see üsna korralik raharöövel. See võib tähendada, et paar protsenti kallima intressimääraga järelmaksu alternatiivlahendus on kokkuvõttes palju soodsam finantseerimisvõimalus, kuna intressi arvestatakse laenujäägilt.

„Üldpildis võib öelda, et kauplustes pakutav järelmaksu intress on keskmiselt 1,8 korda suurem alternatiivsetest krediidilahendustest, kus intressi arvestatakse krediidijäägilt. Sellest tulenevalt ei saa inimene tihtilugu arugi, et järelmaks võib kohati olla sama kallite tingimustega nagu kiirlaen,“ kommenteeris Lassik. „Seega soovitan enne krediidilepingute allkirjastamist tingimustest kindlasti üles otsida koht, kus on kirjas, millise summa pealt iga kuu intressi arvestatakse, ning siis kaaluda ja uurida, kas ostude finantseerimiseks on ka teisi võimalusi.“

Tarbijal on suur oht teha ebasoodne valik, lähtudes vaid intressimäärast, sest nagu ülal mainitud, võib ühe järelmaksu 9,9% intressimäär (ostusummalt arvutatuna) osutuda teise 13,9%-lisest järelmaksu intressimääraga (arvestatuna jäägilt) samadele alustele teisendatuna palju enam kui 18%-liseks intressimääraks ehk pea 30% kallimaks.

Põhjus, miks ostusummaintressi arvutamise meetodit aktiivselt järelmaksupakkumistes kasutatakse, on seotud asjaoluga, et sellise meetodi kasutamisel saavad kaupmehed ja finantseerijad näidata oma pakkumises intressimäära oluliselt soodsamana, kui see tegelikult on, sest keskmine inimene ei tea ega saa aru, et intressi saab arvutada erinevaid meetodeid kasutades ning tulemused võivad erineda pea kahekordselt.