Inimeste röövimine laenuandjate poolt tuleb lõpetada

Kindlasti on see tubli samm, et ohjeldada olukorda, kus kümned tuhanded inimesed on oma laenumaksetega hädas. Kuid positiivne krediidiregister on vaid osa tööst. Kui me tahame jõuda selleni, et iga potentsiaalne laenaja on Eestis seadusega hästi kaitstud, tuleb samaväärselt reguleerida laenuandjate turgu, sest praegustel tingimustel toimub keset päeva laenuvõtjate röövimine ning see kõik on seaduslik.