Mis on targa loomakasvataja edu aluseks?

Loomakasvatuses on oluline kogu ettevõtte ühte sammu käima saada: loomakasvatusjuhtide soov on vajalik sisend taimekasvatusele: kui palju maisi- ja rohusilo, heina ja põhku on loomadele aastaringi vaja. Oluline oneelkõige kvaliteet, mitte ainult kogus tonnides. Ettevõttejuhi ülesanne on kaks erinevat valdkonda koos töötama panna, et kogu ettevõte hingaks ühes rütmis. Lisaks Indrek Rahile arutavad võiduka valemi toimimapaneku kogemuste üle Pärnumaa suurima piimatootja Halinga OÜ juht Raul Peetson ja Kaiu LT OÜ taimekasvatusjuht Lauri Mukk ning Sadala Piim OÜ-st Üllar Uibo.

Räägitakse reaalsetest kogemustest ja elulistest näidetest, kuidas erinevate valdkondade juhtide tihe koostöö muudab väljakutsed võimalusteks.

Kas väetamises peitub võti?

Vaatamata kõikumistele väetiste hindades on väetamine jätkuvalt hädavajalik ning jääb Eesti põllumajanduses oluliseks edu saavutamise aspektiks. Kuigi väetiste hinnad on tipuperioodiga võrreldes pisut langenud, ei ole põldude väetamine senini jõudnud koroonaeelsele tasemele. Taime elujõulisus ning kvaliteetne silo sõltuvad aga otseselt õigest ja läbimõeldud väetamisest.

Siloseminari väetamise vestluspaneelis jagavad eriala tippspetsialistid Yara Eesti juhataja Marek Linnutaja, SoilOptix mullaanalüüside tootejuht Martin Jaaniste Baltic Agrost, Aaspere Agro tegevjuht Andre Randoja ning paneelijuht Kusti Aavik Baltic Agrost oma kogemusi töötavate lahenduste otsimisel ja leidmisel.