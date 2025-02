ILMATEADE | Nädalavahetus tuleb külm ja päikseline

Külm ja kuiv ilm jätkub ka nädalavahetusel. Sünoptik Kairo Kiitsak kirjutas Maalehe nädala ilmaprognoosis, et laupäeval-pühapäeval on tuul sisemaal enamasti nõrk, rannikul puhanguline, puhudes laupäeval kagust ja idast, pühapäeval lõunakaarest. Õhutemperatuur on öösel –9...–3 kraadi, ida pool kohati alla –10 kraadi, saarte rannikul on –2...+1 kraadi, päevane temperatuurifoon on –4 kraadist Ida-Eestis +1 kraadini Lääne-Eestis.