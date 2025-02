Talvise õitsemise rekordaasta

Hea küll, on ette tulnud, et lumikellukesed veebruaris õitsevad, aga et lausa kuu võrra varem… Eks lumikelluke olegi see meie kõige klassikalisem kevadekuulutaja. Kõigile ammu teada-tuttav, ometigi igal aastal pakkudes oma uue ilmumisega ehedat rõõmu.