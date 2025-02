Vahemereline früüganapeenar sobiks ka rahvusooperi ette

Püsikupeenra kujundamise juures torkas pähe, et äkki mõtleks seekord veidi raamist välja ning teeks früügana. Esmalt tuleb seletada, mis asi see früügana on. Nimelt levib Vahemere maadel kolme tüüpi võsa. Makja on igihaljas, kuni kaheksa meetrit kõrge võpsik; gariig on kuni kolmemeetrine kõrge põõsastik, ja sealse piirkonna idaosas levib laialdaselt just nimelt früügana ehk siis kuni meetri pikkuseks sirguvate poolpõõsastega taimkate.