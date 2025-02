Vabariigi aastapäeval on peategelaseks kilu

Vürtsikilusid on valmistatud ja armastatud juba sajandeid.

Tallinna kilusid hakati tegema juba 18. sajandi lõpus ja19. sajandil aitas plekist konservikarp levida Tallinna kilul laia maailma, tehes kuulsaks nii kilud kui ka Tallinna silueti. Pidulauale purjetas kilu leivatükil ja muna all millalgi nõukogude ajal. „Kilu ei ole eesti rahvuskala, aga ta on Eesti vete kullatükk,“ on öelnud Eesti kuulsaim kalamees Vladislav Koržets.