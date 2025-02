Esinduses hooldatud masin säilitab kõrgema turuväärtuse

Pärast garantiiperioodi lõppu on tavapärane, et paljud laaduriomanikud loobuvad ametliku hoolduspartneri teenustest ja kipuvad hooldustevahelisi aegu soovitatust pikemaks venitama. Kuna laadur on professionaalne töövahend, võib ebapädevalt tehtud hooldus tuua kaasa tõsiseid tagajärgi ja suuri kulutusi. Avanti laadurite maaletooja SAMI Masinakeskuse järelhoolduse direktor Veiko Aruküla selgitab, millised on ametlikus esinduses hooldamise kasutegurid.