„Mõnes kolhoosiaegses kortermajas ei tööta katlamaja enam ammu ja inimesed kütavad, kuidas juhtub!“

Raplas asuva Nurme 2 kortermaja sai just hiljuti korralikult renoveeritud ja lisaks ka energiamärgise „C“. Sealse korteriühistu esinaine Gerda Tambergi kinnitusel on märgis oluline inimestele, kes tahaksid majas korterit osta või üürida. „See aitab aimu saada maja seisust ja energiatarbest,“ märkis Tamberg. „Aga ka sellest, kui aktiivne on majas ühistu. Kui majas on enamuses inimesed, kes selle korrasolekust ei huvitu, jääb ka energiaklass taotlemata. Meil läksid kommunaalkulud pärast maja remonti ikka tuntavalt väiksemaks.“