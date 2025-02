Ukraina minister Vitaliy Koval: meil on 200 000 põllumeest rindel, ometi suudame toota vilja ka teistele riikidele

Ukraina põllumehed on majandanud juba kolm aastat sõjatingimustes alates Venemaa sissetungist Ukrainasse 24. veebruaril 2022. aastal. Ometi on tänaseks suudetud põllumajandustoodang taastada peaaegu sõjaeelsele tasemele. Kuidas see on võimalik?