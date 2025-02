Ecobase pakub Euroopa metsaomanikele esimesena tulu uusmetsastamisest

Ecobase, mille asutas 2021. aastal Jaan Sepping, on Euroopa suurim metsanduse süsinikuprojektide arendaja. Ettevõte aitab Euroopa maaomanikel saada juurdepääsu süsinikufinantseerimisele, et kiirendada metsastamise ja taasistutamist ning suurendada süsiniku sidumist olemasolevates metsades. Ecobase’i projektid on Verra üsinikustandardi verifitseeritud all, mis tagab kvaliteetsed süsinikukrediidid. Missiooniga taastada looduslikke ökosüsteeme ja parandada kliimakindlust, tagab Ecobase, et maaomanikud kogu Euroopas saavad hõlpsasti osaleda kliimalahendustes, pakkudes täielikku tuge süsinikukrediitide registreerimise, vastavuse ja müügi keerulises protsessis. Ettevõtte peakorter asub Tallinnas, Eestis.