Soometsade professor: metsade üleujutamine soodustab kliima soojenemist vähemalt järgmised sada aastat

Laurén ütleb, et tootlikul metsamaal ei tohiks soid taastada, kuna see on oluline puidutootmiseks ja puit toimib süsiniku sidujana. Ta ei taha siiski täielikult välistada soode taastamist. „Kui metsamajanduse vajadusi arvestatakse taastamise planeerimisel, ei tee me väga valesti. Sooalad, kus metsamajandus ei ole edukas, võib taastada,“ ütleb ta.

Laurén leiab, et metsandusdebatis osalejad peaksid püüdma mõista ajalugu, selle asemel et lihtsalt süüdistada varasemaid põlvkondi soode kuivendamises. „20. sajandi alguses olid Soome metsad kohutavas seisus. Ja kuna sood katavad kolmandiku maismaast, hakati turbaalade metsi pidama ressursiks, mille kasvu tuleks parandada. Kui soode osakaal oleks vaid üks kümnendik Soome maismaast, võiksime endale lubada nende metsamajandamisest välja jätmist,“ ütleb professor.

Laurén märgib, et suuresti on soometsade kuivendamine Soomes olnud edulugu. „Praegu toovad soometsad veerandi kogu metsatulust,“ ütleb Laurén. „Soome on turbaalade metsade osas üsna erandlikus olukorras, sest Rootsis ja Norras on selliste metsade osakaal kogu metsamaast nii väike, et nende taastamine ei avalda ühiskonnale nii suurt mõju kui Soomes. Soome soode ja metsade kombinatsioon on ainulaadne,“ ütleb ta.

Annamari Laurén ütleb, et ta on ainus soometsade majandamise professor maailmas, vahendab forest.fi . Tema sõnul on soometsade kui „pahade poiste“ kontseptsiooni suuresti kujundanud Saksa ja Hollandi sooteadlased, kellel pole palju kogemusi metsastatud turbaaladega. „Soode kuivendamine Kesk-Euroopas ja Suurbritannias põllumajanduslikuks kasutamiseks algas juba 15. sajandil ja seal on vähe soometsi. Metsadega turbaalad, nagu meil, tunduvad nende vaatenurgast ebaloomulikud.“

Enamik majandatavaid soometsi on mingil hetkel kuivendatud. Soode taastamine hõlmab kuivenduskraavide sulgemist või täitmist. Selle tulemusena säilib piirkonnas rohkem vett, turbaalade taimestik taastub ja puude arv väheneb kas loomulikult või raiete kaudu. Kuivenduskraavide blokeerimine on määratletud kui üks viis ELi taastamismääruse rakendamiseks.

Laurén rõhutab, et soometsade süsinikubilanssi tuleb vaadelda tervikuna, sealhulgas nii mulla kui ka puude bilansse. „Kuivendatud turbaalad toimivad süsiniku sidujatena, kui arvestada puude kasvu. Kui turbaala kuivendatakse, väheneb mulla süsinikuvaru. Kui tahame kliimat vähem kui saja aastaga jahutada, peaksime hoidma turbaalad kasvava metsa all ning tõstma majandatavate soometsade põhjavee taset.“

Laurén arvates sobivad taastamiseks rabaalad, kuna nende veesäilitamisvõime on kõrge. „Kuna need on niikuinii märjad, ei usu ma, et need seoskid märkimisväärset süsinikku. Vanad sookuusikud, millel on keskkonna- ja bioloogilise mitmekesisuse väärtus, saab taastada, aidates neil vett säilitada. Kui kuusemetsades säilib liiga palju vett, surevad puud ära. Taastada tuleb oskuslikult ja seda on lihtne tuksi keerata.“

Loodus ei kuula poliitikuid

Laurén märgib, et loodus ei järgi poliitilisi eesmärke. „Loodus järgib oma seadusi ja need on midagi, mida peame teadma. Kuivendatud metsade ökosüsteemid on juba mitmel viisil muutunud, mistõttu võib taastamine olla eksitav termin. Neutraalne termin soometsade jaoks on taasniisutamine,“ ütleb Laurén.

Laurén arvates sobivad teatud tüüpi soometsad, nagu õhukese turbaga alad, millel kasvavad rohttaimed, puittaimed, mustikad ja/või pohlad, suurepäraselt metsastamiseks. „Need annavad hektari kohta sama tulu kui vastavatel mineraalmuldadel,“ ütleb ta.

Laurén rõhutab vajadust määrata kindlaks, millist bioloogilise mitmekesisuse kasu soovitakse soometsade taastamisega saavutada. „Kui leitakse puudujääke bioloogilise mitmekesisuses, saab neid taastamisega parandada.“

Veemajanduse tähtsus turbaalade metsades

Laurén käsitleb ka soometsade hüdroloogia haldamise tähtsust. Hiljutiste uuringute kohaselt kasvavad puud turbaaladel paremini, kui veetase on üsna kõrge. See vähendab ka süsinikuemissioone mullast. „See tähendab, et kuivenduskraave võib blokeerida või lasta neil järk-järgult looduslikult kinni kasvada. Võrreldes mineraalmuldadega võimaldavad turbaalad teha palju rohkem metsa kasvamiseks ja põuaks valmistumiseks.“

Üks tööriistadest on turbaalade metsade väetamine tuhaga. Metsandusorganisatsiooni Tapio andmetel võib praegu väetatud ala kahekordistamine tuua kuni miljon kuupmeetrit täiendavat kasvu. Pärast väetamist seovad metsad rohkem süsinikku, kui väetiste tootmisel ja kasutamisel tekib.

„Tuhaga väetamisega saame säilitada hea kasvu teatud soometsades kuni 40–70 aastat. Tuhaga väetamine suurendab veidi mulla emissioone, kuid seda saab kompenseerida veetaseme tõstmisega. Selline soomets pakub puudele tasakaalustatud kasvukohta. Seetõttu jätkaksin soometsade majandamist,“ ütleb Laurén.