Turbametsade professor: metsade üleujutamine soodustab kliima soojenemist vähemalt järgmised sada aastat

Enamik majandatavaid turbaalade metsi on mingil hetkel kuivendatud. Turbaalade taastamine hõlmab kuivenduskraavide sulgemist või täitmist. Selle tulemusena säilib piirkonnas rohkem vett, turbaalade taimestik taastub ja puude arv väheneb kas loomulikult või raiete kaudu. Kuivenduskraavide blokeerimine on määratletud kui üks viis ELi taastamismääruse rakendamiseks.

Annamari Laurén ütleb, et ta on ainus turbaalade metsanduse ülikooliprofessor maailmas, vahendab forest.fi. Tema sõnul on turbaalade kui „pahade poiste“ kontseptsiooni suuresti kujundanud Saksa ja Hollandi turbaalade teadlased, kellel pole palju kogemusi metsastatud turbaaladega. „Turbaalade kuivendamine Kesk-Euroopas ja Suurbritannias põllumajanduslikuks kasutamiseks algas juba 15. sajandil ja seal on vähe turbaalade metsi. Metsadega turbaalad, nagu meil, tunduvad nende vaatenurgast ebaloomulikud.“

Laurén märgib, et suuresti on turbaalade metsade kuivendamine Soomes olnud edulugu. „Praegu toovad turbaalade metsad veerandi kogu metsatulust,“ ütleb Laurén. „Soome on turbaalade metsade osas üsna erandlikus olukorras, sest Rootsis ja Norras on selliste metsade osakaal kogu metsamaast nii väike, et nende taastamine ei avalda ühiskonnale nii suurt mõju kui Soomes. Soome turbaalade ja metsade kombinatsioon on ainulaadne,“ ütleb ta.

Kuivendamine parandas turbaalade metsade kasvu

Laurén leiab, et metsandusdebatis osalejad peaksid püüdma mõista ajalugu, selle asemel et lihtsalt süüdistada varasemaid põlvkondi turbaalade kuivendamises. „20. sajandi alguses olid Soome metsad kohutavas seisus. Ja kuna turbaalad katavad kolmandiku maismaast, hakati turbaalade metsi pidama ressursiks, mille kasvu tuleks parandada. Kui turbaalade osakaal oleks vaid üks kümnendik Soome maismaast, võiksime endale lubada nende metsandusest välja jätmist,“ ütleb professor.

Kui tahame kliimat vähem kui saja aastaga jahutada, peaksime hoidma turbaalad metsastatud ja kasvavad ning tõstma turbaalade metsade veetase puidutootmiseks.