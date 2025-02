Appi, parandustöö hind on pool asja enda hinnast!

Kokku läks see lõbu mulle maksma ligi 40 eurot. Aga mis teha, maksin. Pärast hakkasin mõtlema, et andsin ära poole pükste hinnast. Tsiteerides klassikuid, siis loll on ikka raske olla. Äkki peaks ikkagi õmblusmasina koju ostma - vaatasin, et odavaim maksab poes veidi üle 100 euro, selle eest saaks juba mitu korralikku parandustööd valmis vuristada.