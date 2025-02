Marelle Erlenheim: laps hoolib oma mõlemast vanemast, poolte valimine peab lõppema

Ükski ametkond ega ametnik ei saa lapsele asendada hoolivaid ja tarku vanemaid. Ametnike seas on erinevaid inimesi, nagu igal pool mujalgi. Ühed on suuremate kogemustega, teised algajad, tööd tehakse pühendumisega ja kohusetundlikult. Töö abivajavate lastega on alati emotsionaalselt raske ja kõrge vastutusega, pelgalt kohusetundest sellel tööl kaua ei püsita.