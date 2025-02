Klarnetist Toomas Vavilov: esimene lask tankitõrjekahurist muutis mind muusikuna väga palju

Kaitseliitlasena on Vavilov läbinud tankitõrjeväljaõppe ja saanud Javelini laskuri täiskoolituse. „Esimene tankitõrjekahuri jumakas oli võimas,“ ütleb ta. „Ma ei teadnud, et ta nii kõva paugu teeb. Läksin kuskile võsa vahele pärast oma lasku ja tunnetasin seda energiat. Sain kohe aru, et see, mida mina muusikuna teen, mida ma olen kogenud Šostakovitši muusikat juhatades, võib sisaldada ka väga erinevat energiat. See lask muutis mind muusikuna väga palju.“