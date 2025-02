Kreeka teadlased leidsid, et hundid ei ole karjakasvatuse suurim probleem

Uuringust selgus, et kuigi hundid põhjustavad karjakasvatajatele märkimisväärseid raskusi ja mõjutavad töörahulolu, ei ole nad sektori suurim probleem. Majandusraskused, poliitikapuudujäägid ja kehv infrastruktuur avaldavad sageli suuremat mõju, eriti kuna paljudel põllumeestel on madal erialane haridus.

Ainult 4% küsitletud põllumeestest pidas suurkiskjate täielikku eemaldamist lahenduseks. Samas võib see osakaal olla suurem piirkondades, kus huntide taasasustamine on toimunud ilma pikaajalise kooseksisteerimise kogemuseta. Kreeklaste tulemused ühtivad ka Euroopa tasandi uuringutega, mis toovad esile majanduslikud tegurid ja teadmiste puudujäägid kui peamised väljakutsed, samas kui metsloomadega seotud konfliktid on teisejärgulised.