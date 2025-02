„Algus läks vaevaliselt,” meenutab 17 küla Rõuge vallast lahkumise üks initsiaatoreid Rein Lepp. Tema sõnul kulus Mõniste piirkonna inimeste tahteavalduse esitamisest kuni reaalsete kahe valla vaheliste läbirääkimisteni üle viie kuu. „Rõuge vallavalitsusel läks aega, et mõista, kui tõsine tegelik olukord on ja et sellega peab päriselt tegelema,” pahandab ta.

FOTO: Anni Õnneleid | Delfi Meedia