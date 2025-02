Vastlakuklite hind varieerub tänavu vaatluste kohaselt 80 sendist 8 euroni. Mõnel juhul on hinda tõstnud lisakomponentide kasutamine, aga ka täiesti klassikalise versiooni hinnad erinevad mitmekordselt. Küsime Maalehe lugejatelt, milline on vastlakukli eest õiglane hind, mida nad on nõus maksma.