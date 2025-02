Oliver Õunmaa: kas langeme tagasi aega, mil maailma poliitikat valitses tugevama õigus?

President Donald Trumpi taastulekuga pole aga enam kindel, et USA autokraatiatele vastu seista tahab. Trump asus ähvardama oma naabreid ja liitlasi. Uus president alustas ametiaega avaldustega, et Kanada, Gröönimaa ning Panama kanal peaksid kuuluma USA-le ning sõjast räsitud Gazagi võiks olla USA kontrolli all. Hiljuti reetis kogemata sisse jäänud mikrofon Kanada peaministri Justin Trudeau sõnad, et ta vestles Trumpiga ning ähvardus Kanada oma 51. osariigiks muuta on tõsine.