EKRE juht Martin Helme: „Mida iganes! Kraanikauss tuleb sinna pihta visata, et see asi ei edeneks!“

„Me elame võikas džungliseaduses, kus inimesed on näljas ja kraabivad üksteisel silmi peast välja. Kui lased sõgedad äärmuslased utopistid võimu juurde, siis on alati pisarad lõpus!“ manab tuulikusõja ja EKRE juht Martin Helme rahvale silme ette hirmsa tulevikustsenaariumi. Sest just nii juhtuvat lõpuks, kui maa tuulikuid täis ehitatakse ja miljardid tuuleärimeeste taskusse jõuavad.