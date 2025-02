Võimalus dirižaabliga introvertide paradiisi hõljuda

Juba näituse plakat koos taustamuusikaga loob pühaliku meeleolu. Kunstnik näeb sellel välja salapärane, ebamaine ja pühalik. Religioosne meeleolu jätkub assamblaažide saalis. Need on maitsekalt kokku pandud nii uutest kui ka vanadest esemetest. Mõne asja puhul tuleb kõvasti mõistatada, mis see on. Kokku on pandud näiteks kuullaagrid, nõukaaegsed lülitid, laevadetailid, vanakooli auto õlipump, frikadellide valmistamise käärid, pintslid nagu ikka kunstnikul ning palju muud. Kõik see on paigutatud elegantsele samettaustale.