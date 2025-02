TABEL | Eestlased maksavad toidu pealt Euroopa pea suurimat käibemaksu

Euroliidus on vaid viis riiki, kus ka igapäevastele toidukaupadele käibemaksuerisust ei kehti: Bulgaaria, Leedu, Läti, Eesti ja Taani. Lõunanaabritel siiski erandiga, et kohalike tootjate puu- ja juurviljadelt võetakse käibemaksu 12% (standardne määr on Lätis 21%).