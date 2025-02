Surmavad toidunaudingud

Ehkki maniokk on maailmas üks toiduks enam tarvitatud vili, võib see valel käitlemisel olla tervisele ohtlik.

Maailm on suur ja kummaline koht, kus söömisharjumuste mitmekesisus ei ole erandiks. Baierimaal valmistatakse vanaema retsepti järgi hobuseliharulaadi, peruulased praevad merisigu, Šotimaal valmistatakse lambamaost haggish’it ja Hiinas on delikatessiks sajanditevanused munad. See kõik võib meeldida, aga ei pea. Tõeliselt metsikuks läheb asi aga siis, kui pakutakse toitu, mis on nii mürgine, et selle söömine võib olla eluohtlik.