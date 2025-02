ILMATEADE | Hüvasti, päike! Nüüd sajab lund, sekka ka jäävihma

Jäävihm on autoomanikele nuhtluseks.

Kolmapäeval on pilves selgimistega ilm. Põhja-Eestis sajab kohati vähest lund ja lörtsi, sekka võib tulla ka jäävihma, saju võimalus on suurem rannikul. Puhub läänekaare tuul 1-7, põhjarannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 0..-6°C.