LUGEJA KÜSIB | Miks passi ainult Selverist kätte saab, kas ühte poodi eelistatakse?

„Mind huvitab, miks politsei (politsei- ja piirivalveamet ehk PPA - toim.) tegi nii, et passi saab kätte ainult Selverist? Mitte näiteks ka COOPist, mis maainimesele lähemal on? See tundub ühe poe eelistamisena, eriti nüüd, kui teenindusi kinni pannakse. Nad saavad ju teenustasu ka, on mul õigus,“ küsib Maalehe lugeja.