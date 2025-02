KALKULAATOR | Vaata, kui palju hakkad sina tulevikus pensioni saama

Näide 4. Anu on töötanud 1999. aastast kuni 2015. aastani suure asutuse direktorina. Tööandja on maksnud tema eest 17 aastat sotsiaalmaksu. Kuna Anu palk oli suurem kui Eesti keskmine palk, siis kindlustusosa suurus 17 aasta eest on Anul 32,456.

Kindlustusosak on suurem kui 1, kui sinu aastas saadud tulult tasutud sotsiaalmaks on suurem riigi keskmiselt palgalt tasutud sotsiaalmaksust sellel aastal.

Kindlustusosak on sinu eest arvestatud või tasutud sotsiaalmaksu ja Eesti Vabariigi keskmise sotsiaalmaksu suhe aastas. Sinu kindlustusosa suuruseks on kõikide sinu kindlustusosakute summa alates 01.01.1999 kuni tänase päevani. Kindlustusosakute suurust saab kontrollida registriteatiselt .

Aastahinne on ühe aasta pensioniõigusliku staaži või kindlustusosaku maksumus. Selle suurus vaadatakse üle igal aastal 1. aprillil. Alates 1. aprillist 2024 on pensioni aastahinne 9,512 eurot. Loe täpsemalt, kuidas kujuneb pensioniõiguslik staaž .

BAASOSA: Tegu on pensioni alustalaga, mis on kõigil pensionidel ühesugune. Selle suurus vaadatakse üle iga aasta 1. aprillil. Alates 1. aprillist 2024 on pensioni baasosa 354,9887 eurot.

Kindlustusosak on väiksem 1-st, kui tasutud sotsiaalmaks on väiksem keskmise palga pealt tasutud sotsiaalmaksust aastas.

Näide 5. Toomas on töötanud 1999. aastast kuni 2015. aastani nooremmüüjana elektroonikapoes. Tööandja on maksnud tema eest 17 aastat sotsiaalmaksu. Toomasel on pensionikindlustusstaaži 17 aastat. Kuna Toomase palk oli väiksem kui Eesti keskmine palk, siis kindlustusosaku suurus 17 aasta eest on Toomasel 14,567.

ÜHENDOSA: 2021. aasta algusest koguneb neljas osa.

See koosneb:

50% ulatuses kindlustusosakust. Kindlustusosaku suurust arvestatakse laekunud sotsiaalmaksu põhjal. Seda arvutatakse nagu praegu kogutavat kindlustusosakut. Näiteks Eesti keskmist palka teeninud inimese kindlustusosaku suurus on 1,0.

50% ulatuses solidaarosakust. Solidaarosak on 1,0, kui inimese eest on aasta jooksul makstud sotsiaalmaksu vähemalt 12-kordselt töötasu alammääralt. Kui tema eest on makstud aasta jooksul sotsiaalmaksu vähem kui aastaselt töötasu alammääralt, arvutatakse solidaarosak proportsionaalselt.

Ühendosa arvutuskäik: (solidaarosak + kindlustusosak) ÷ 2 = pensioni ühendosa.

Pensioni summa leidmiseks liidame omavahel need neli osa.

Näide 1: Paul on töötanud 1977. aastast ning soovib jääda pensionile 2021. aasta algusest. Pauli pensioni suuruse arvutamiseks liidetakse kokku baasosa, mis on kõigile ühesuurune, ning staažiosa, mille suurus sõltub Pauli töötamisest ja õpingutest 1977–1998. aastal. Baasosale ja staažiosale liidetakse juurde ka kindlustusosa, mille suurus sõltub sotsiaalmaksust, mida on Pauli töötasult makstud vahemikus 1999–2020. Kuna Paul 2021. aastal ei tööta, ei ole tema pensioni valemis ühendosa.

Näide 2: Tõnu on töötanud 1986. aastast ja soovib jääda pensionile 2026. aastal. Tõnu pensioni suuruse arvutamiseks liidetakse kokku baasosa, mis on kõigile ühesuurune, ja staažiosa, mille suurus sõltub Tõnu töötamisest 1986.–1998. aastal ja õpingutest 1983.–1986. aastal. Baasosale ja staažiosale liidetakse ka kindlustusosa, mille suurus sõltub sotsiaalmaksust, mida on Tõnu töötasult makstud vahemikus 1999–2020. Kõige lõpuks liidetakse ka ühendosa, mille suurus sõltub sotsiaalmaksust, mida on Tõnu töötasult makstud 2021. aasta algusest kuni pensionile jäämiseni aastal 2026