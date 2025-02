Viimasel poolaastal on taas rohkem räägitud toiduainete käibemaksust. Lõviosas Euroopa Liidu riikides on toiduainetele kehtestatud muu kaubaga võrreldes madalam käibemaks. Praegu peaks olema neli riiki, kus see nii ei ole – Eesti, Leedu, Taani ja Bulgaaria.