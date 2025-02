„Võitu saab uduhägune igavus, kus pool saalist on end imenud telefoniekraani külge, veerand juba magab ja mõni veel teeskleb, et on kohutavalt põnev.“ Pildil rahvakoosolek Vasalemma vallamajas. Pilt on illustratiivne!

FOTO: KARIN KALJULÄTE | Delfi Meedia