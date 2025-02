KUMMALINE LEID | Emajõe lähistelt avastati jäässe tardunud rebane

Päästjad on saanud viimastel nädalatel mitmeid väljakutseid, kus lapsed ja kalamehed on veekogude jääl. Tartu linnas vajus alles eile Emajõkke kalda ääres mänginud laps. Tuletame meelde, et veekogude jää on veel liiga nõrk ja keeld siseveekogude jääle minekuks kehtib tänaseni. Turvalise jää paksus algab 10 sentimeetrist. Selle tekkimiseks peavad miinuskraadid kestma kindlasti üle nädala. Päästjad hoiatavad, et veekogude jää on nõrk kiirevoolulistes kohtades, suubumis- ja allikakohtades, torude suudmetes, paadisildade tugipostide ümbruses ja roostikus. Jääaluse vee temperatuur on vaid paar kraadi üle nulli. Nii külmas vees suudab täiskasvanu pidada vastu kümmekond minutit, laps veelgi vähem.