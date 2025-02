Minu ema viimane soov oli, et mataksime ta meie koduaeda, kalliks saanud õunapuude alla. Tean, et nii on ka enne tehtud. Samas olen näinud juhtumeid, kus leitakse, et see on seadusevastane. Kas lähedase surnukeha võib koduaeda matta või mitte, uurib Maalehe lugeja.