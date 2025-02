„Meil pannakse kohalikud koolid ja lasteaiad kinni, meil ei hooldata teid, võetakse ära lastetoetused, see on ka see hind, mida me maksame rohepöörde eest, sest kuskilt on vaja kärpida miljoneid, et tuulikuärimehed oma raha kätte saaks, see ongi see kliimakommunism,“ väidab ta.