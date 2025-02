Maha maamaks, automaks ja tuulepargid! Parteid koondavad ridu kohalikeks valimisteks

„Kahjuks me näeme, et tänane valitsuskoalitsioon Toompeal, kelle enda maksupoliitika on inflatsiooni tõstev ja ebavõrdsust süvendav, üritab ka omavalitsusi survestada täiendava maksukoorma kehtestamisega oma elanikele. Selle kõige akuutsemaks näiteks on maamaksu tõstmise kohustuse seadmine linnadele ja valdadele,“ märgib Metsoja.