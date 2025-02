Kahe aasta pärast muutub kiip kohustuslikuks isegi laudakassidele

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi loomatervise ja -heaolu valdkonnajuhi Kadri Kaugeranna selgitusel on see samm vajalik, et iga looma pidaja oleks teada. Andmete haldamiseks loob riik põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) juurde ühtse riikliku lemmikloomaregistri.