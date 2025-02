ILMAPROGNOOS | Millist ilma on oodata veebruari teises pooles?

Eeloleval ööl (17.02) liigub väike osatsüklon Eesti kohalt lõuna-kagu suunas. Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund. Saartel ja rannikul tuiskab. Mandril võib kohati udu esineda. Tuul pöördub mandril lõunakaarest põhjakaarde 2-7,saartel ja rannikul puhub põhja- ja loodetuul 5-12, puhanguti kuni 17 m/s, pärast keskööd aegamisi nõrgeneb. Õhutemperatuur on -8..-15, Ida-Eestis võib langeda kohati kuni -19°C-ni, Lääne-Eestis on -2..-8°C.