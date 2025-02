Lapsena vaevasin pead, et mis küll tähendab see laulusalm, et „ma tahaksin kodus olla, kui Päts on president ja poodides kehtib sent“. 1980ndail oli president Ameerikas, Pätsust ei räägitud ja oma rahast ei osatud unistadagi. Kooli aulas rippusid Lenin ning järgemööda Andropov, Tšernenko, Gorbatšov.