Eesti kõige teravam ja julgem muuseumijuht: „Oleme siin Narvas pidevate rünnakute all!“

Üle Narva jõe Vladimir Putini verist palet näidanud Narva muuseumi juht Maria Smorževskihh-Smirnova kuulutati jaanuaris Venemaal kriminaalkurjategijaks ja võeti tagaselja vahi alla. „Jah, sotsiaalmeedias ilmuvad üsna regulaarselt kommentaarid, et „väga kahju, et sa pole päriselt arreteeritud“, kuid on ka palju neid, kes saadavad toetavaid kirju,“ ei kavatse ta püssi põõsasse visata. Juba paari nädala pärast kutsub ta kokku kogu Narva ja Eesti, et rääkida 1944. aasta märtsipommitamisest. Eriti raske propagandalahing seisab aga ees 9. mail.