VIDEO | Söö nagu presidendi juures: proovisime imepeeneid vastuvõtu suupisteid kodus järele teha

Kuivõrd see võimalik on, selleks tegime eksperimendi, mille tarbeks pidime leppima 2024. aasta pidulike suupistete nimekirjaga. Ekspert Ronja (7) hüüatas „Iu!“, kui menüüd kõval häälel ette lugesin, et sealt paar tehtavamat pala välja valida. Lisaks talle hindasid toite eksperdid Thalia (35, inglane) ja Marju (39, gurmaan), kes asja veidike rahulikumalt suhtusid. Kokkajana vaatasin ka, et asi puupliidil ning mõistliku aja- ja närvikuluga valmistatav oleks.