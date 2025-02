Uurijad on esile toonud, et see, kas tuulik tundub kole ja ähvardav või hoopis talutav, sõltub muu hulgas sellest, kas tuuliku taluja saab tasu või mitte. Seal, kus kõneleb raha, tunduvad tuulikuga kaasnevad mured väiksemad.

FOTO: PRIIT SIMSON | Delfi Meedia