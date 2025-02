„Olen juba aastaid lihaveiseid kasvatanud ja ikka samamoodi tööd teinud nagu varemgi,“ ütles Mättik tiitli peale. „Tore, et mind on nõnda esile tõstetud.“ Ta märkis, et aberdiini-angus on maailmas praegu nõutuim lihaveisetõug. Nii ongi ta võtnud suuna just tõupuhaste elusloomade müügile. „See on ka emotsionaalselt lihtsam – kõik noorloomad, kes on vähegi tõulooma kvaliteediga, rändavad minu talust uude koju,“ kinnitas ta.