VIDEO | Ülimalt haruldane vaatepilt: Saaremaal tulid hundid hirvepulle noolima

Videos on näha, et hundid ilmusid kaamera ette tervelt neljal korral, kuid nende õnnetuseks olid sel hetkel söödaplatsil kohal vaid hirvepullid, kes on kiskjatele oluliselt keerulisem saak kui hirvelehmad ja -vasikad. Igal juhul rünnakut otse eetris näha ei saanud ning näis, et hundid käisid pelgalt olukorda hindamas ja plaane sepitsemas.