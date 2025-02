VIDEO | Emajõe kriitiliselt kõrge veetase sunnib elanikke evakueeruma. „Pagesime enne, kui asi hulluks läks“

Emajõe veetase Tartu linnas hakkas uuesti tõusma 14. veebruari pealelõunal seisult 225 cm, seekordse kiire veetaseme tõusu põhjuseks on jää- ja lobjakaummistus, mille piir on hetkel Veibri küla all ja liigub aeglaselt Tartu poole. Lähema kahe päeva ilmaprognoos lubab nii miinuskraade kui ka kerget lumelisa, mis võivad mõlemad kaasa aidata veetaseme edasisele tõusule.