Märt Treieri autorilavastus räägib muusikast – ilma muusikata

Mind esiotsa üllatas, et Märt Treier lavastajana ei olnud püüdnudki nelja novelli laval mingi kujundiga ühendada, tervikut rõhutada. Esietendusel oli (tahtsin kirjutada „juhtus“, aga pole üldse enam kindel selles, et juhtus) hoopis vastupidi. Iga novell lõppes sellega, et publik plaksutas ja näitlejad kummardasid. Nüüdseks olen üsna veendunud, et lavastaja Treieril oli see nii mõeldudki.