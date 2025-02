Perele kuulus maja, kus elasid mees ja naine, kaks last elasid juba omaette. Kui mees sureb, siis kuidas jaguneb maja naise ja laste vahel? Kas see muutub ühisomandiks, kus igaühel on mõtteline osa? Kas lastel on võimalik varast loobuda ema kasuks või mitte, uurib Maalehe lugeja.