KÜSITLUS | Kas kriminaalkorras karistatud erakondadelt tuleks riigi rahastus ära võtta?

Keskerakond mõisteti hiljuti Porto Franco asjas süüdi, see on parteile juba kolmas kriminaalkaristus. Teised erakonnad on seetõttu tõstatanud arutelu, kas sellistele parteidele on ikka vaja riigieelarvest raha eraldada. Küsime Maalehe lugejatelt, kas olete nõus, et kriminaalkorras süüdi mõistetud erakondadelt tuleks riigi raha ära võtta.