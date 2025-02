Karm reaalsus: pensionärid peavad hakkama saamiseks müüma oma viimse vara

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse ja majandusekspert Magnus Piirits märkis, et meie pensionärid on jätkuvalt suuremas suhtelises vaesuses elav sihtgupp. Piirits selgitas, et pea pooled ehk siis 46 protsenti elavad suhtelises vaesuses ja selle arvuga oleme Euroopa tipus, meile järgnevad Läti ja Leedu. Võrdluseks - Soomes on kõnealune arv näiteks 13 protsenti.