FOTOD ja VIDEO | Emajõe veetase on tõusnud üle 30 cm, mitmel pool esineb üleujutusi

„Tuleb arvestada, et mida kõrgemale veetase tõuseb, seda laiemaks muutub jõesäng või kui jõgi väljub sängist, siis üle kallaste oleva vee ulatus laieneb. See omakorda tähendab, et iga lisanduv sentimeeter vajab oluliselt rohkem pealetulevat vett. Siiski on jääummistuse puhul tegemist väga raskesti prognoositava olukorraga. See võib iseenesest laheneda või veelgi ulatuslikumaks muutuda. Praegused külmakraadid olukorda selles tähenduses ei soosi,“ rääkis keskkonnaagentuuri kommunikatsioonijuht Anne-Liisi Mändmets Maalehele.