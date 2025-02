TEADUS | Metsaistutusel võib masin asendada inimest

Metsa istutamine on suur ja kulukas ettevõtmine, samuti on see füüsiliselt raske töö, mille võiks inimese asemel ära teha masinad. Soome ülikoolide metsateadlaste koostöös sündinud uuring näitas, et sobiliku maapinna ja oskusliku masinajuhi korral võib spetsiaalse metsaistutusmasinaga Risutec PM-160 töötades mulda jõuda üle 200 noore kuusetaime tunnis. Sõltuvalt asjaoludest kõikus tunnis istutatud puude hulk 170 ja 235 vahel. Kokku pani masin uuringu jooksul mulda ligi 72 000 noort kuusetaime, keskmiselt ligi 1800 taime hektarile.